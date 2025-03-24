شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن القبض على شادي محفوظ الذي عمل في مخابرات الأسد العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة الأمن العام في سوريا القبض على شادي محفوظ الذي عمل مع المخابرات العسكرية.

وأضافت أن أهالي ناحية الحميدية بريف طرطوس قاموا بتسليم أسلحة لوزارة الداخلية بناء على اتفاق وجهاء المنطقة.

وفي سياق آخر، واصلت القوات الإسرائيلية تحركاتها في الجنوب السورى، حيث توغلت مجددا، ليل الجمعة السبت، في منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي لمحافظة درعا، وفق ما أفادت وسائل إعلام سورية.

وأفادت شبكة "درعا 24" الإخبارية المحلية بأن قوة من الجيش الإسرائيلي، مؤلفة من آليات وعربات، توغلت في الأطراف الشمالية لقرية معرية في منطقة حوض اليرموك" بحسب ما أورده تلفزيون سوريا اليوم السبت.

وأشارت الشبكة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة العسكرية على أطراف القرية، أطلقت قنابل مضيئة في سماء المنطقة".

وجاء ذلك تزاما مع تحليق طيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء حوض اليرموك وعدة بلدات أخرى في محافظتي درعا والقنيطرة، واستمر التحليق لأكثر من ساعة.

وفي وقت سابق، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه منذ بداية شهر مارس الجاري، نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة من العمليات العسكرية التي شملت اقتحام مواقع عسكرية، تفتيش المنازل، واعتقال المدنيين، بالإضافة إلى استهداف مخازن الأسلحة، في مناطق ريفي درعا والقنيطرة بسوريا وفق استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى منع أي تمركز عسكري بالقرب من حدودها.