شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح عشرات الأسر من "المالحة" بشمال دارفور هربا من ميليشيا الدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

كشف شهود عيان عن نزوح عشرات الأسر من مدينة المالحة، والتى تبعد حوالى 210 كيلو مترات عن مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بعد سيطرة ميليشيا الدعم السريع عليها.

وقال أحد النازحين إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، إن عشرات الأسر من النساء والأطفال وكبار السن نزحوا من المدينة إلى مناطق عدة، بما في ذلك وحدة باسيرو الإدارية وبلدة تكرو ومدينة الدبة، وفقا لموقع دارفور 24.

وذكر أنه شاهد أطفالًا يرافقهم أهاليهم يغادرون المدينة سيرًا على الأقدام لمسافات طويلة في ظروف إنسانية مأساوية، قبل أن يتمكنوا من العثور على وسيلة نقل تقلهم إلى مناطق خارج المالحة على بُعد 50 كيلو مترًا.

من جهتها، قالت آسيا إبراهيم نورين إنها اضطرت للفرار إلى وحدة باسيرو الإدارية رغم إغلاق قوات الدعم السريع للبوابات والطرق ومنعها خروج المواطنين.

وكشفت النازحة عن أوضاع إنسانية صعبة في المدينة، مشيرة لتوقف شبكات الاتصال تمامًا، وتعرض بعض المنازل لحريق كبير، خاصة في الأحياء الجنوبية والشرقية، كما نُهب جزء من السوق وبعض الشاحنات المتوقفة في منطقة الجمارك.

وتابعت: “نهب مسلحون أجهزة ستارلينك وممتلكات السكان، كما نهبوا المتاجر في السوق وهددوا المواطنين بالقتل إذا اعترضوا على ذلك، وعاشت المدينة ليلة الخميس يومًا عصيبًا”.

وأعلنت ميليشيا الدعم السريع الخميس الماضي سيطرتها الكاملة على مدينة المالحة بعد معارك ضارية مع القوة المشتركة، مشيرة إلى أنها استولت على عدد من السيارات والأسلحة والذخائر.