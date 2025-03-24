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ارتفاع حصيلة العدوان على غزة لـ 50.082 شهيدا و113.408 مصابين منذ بدء العدوان

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ارتفاع حصيلة العدوان على غزة لـ 50.082 شهيدا و113.408 مصابين منذ بدء العدوان

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان على غزة لـ 50.082 شهيدا و113.408 مصابين منذ بدء العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 50.082، والإصابات إلى 113.408 منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن من بين الحصيلة 730 شهيدا، و1,367 مصابا منذ 18 مارس الحالي.

وأوضحت المصادر الطبية أن 61 شهيدا، بينهم 4 شهداء انتُشلت جثامينهم، و134 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الي أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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