شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان على غزة لـ 50.082 شهيدا و113.408 مصابين منذ بدء العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 50.082، والإصابات إلى 113.408 منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن من بين الحصيلة 730 شهيدا، و1,367 مصابا منذ 18 مارس الحالي.

وأوضحت المصادر الطبية أن 61 شهيدا، بينهم 4 شهداء انتُشلت جثامينهم، و134 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الي أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.