شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة 18 فلسطينيا فى قصف الاحتلال خيمة تؤوى نازحين بمخيم النصيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 5 فلسطينيين وأصيب 13 آخرون اليوم الاثنين، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلى خيمة تؤوى نازحين وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" أن الاحتلال قصف خيمة تؤوي نازحين في مدرسة الرازي بمنطقة مخيم 2 في النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين، ونُقلوا إلى مستشفى العودة .

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، حرب الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة، ما أسفر حتى الخميس الماضي عن استشهاد نحو 600 فلسطيني وإصابة أكثر من ألف آخرين، 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.

