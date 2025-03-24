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استشهاد وإصابة 18 فلسطينيا فى قصف الاحتلال خيمة تؤوى نازحين بمخيم النصيرات

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استشهاد وإصابة 18 فلسطينيا فى قصف الاحتلال خيمة تؤوى نازحين بمخيم النصيرات

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القاهرة - سامية سيد - استُشهد 5 فلسطينيين وأصيب 13 آخرون اليوم الاثنين، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلى خيمة تؤوى نازحين وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" أن الاحتلال قصف خيمة تؤوي نازحين في مدرسة الرازي بمنطقة مخيم 2 في النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين، ونُقلوا إلى مستشفى العودة .

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، حرب الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة، ما أسفر حتى الخميس الماضي عن استشهاد نحو 600 فلسطيني وإصابة أكثر من ألف آخرين، 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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