شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شهداء فى قصف للاحتلال على خيام نازحين فى المواصى بين مدينتى خان يونس ورفح والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبرعاجل بسقوط 5 شهداء في قصف للاحتلال على خيام نازحين في منطقة المواصي بين مدينتي خان يونس ورفح الفلسطينية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 49.747 فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 113.213 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.