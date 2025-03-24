شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة دولية تطالب الاتحاد الأوروبى بالضغط على إسرائيل لإنهاء احتلال فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

طالبت منظمة الإغاثية الكاثوليكية الدولية "كاريتاس " الاتحاد الأوروبي أن يضغط علي حكومة إسرائيل للوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الإنساني الدولي بتوفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لسكان غزة وجميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وينبغي للاتحاد الأوروبي أن يوضح أن منظماته الشريكة ومقدمي المساعدات الآخرين يجب أن يتمكنوا من الوصول إلى جميع المحتاجين العاجلين.

وحثت المنظمة الدولية العمل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لضمان تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اللاحق، والسعي إلى اتخاذ إجراءات واضحة لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وأضافت المنظمة أنه يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي واضحًا وأنه على استعداد لاتخاذ التدابير اللازمة إذا استمر الاحتلال مع إعطاء الأولوية لإجراء تحليل مستقل وشامل لتنفيذ الاتحاد الأوروبي وإجراءاته وفقًا لفتوى محكمة العدل الدولية كخطوة أولى.