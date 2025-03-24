شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 18 شخصا فى هجمات انتقامية للدعم السريع على قرى ولاية الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

شنت ميليشيا الدعم السريع هجمات انتقامية على قرى واقعة شمال غرب ولاية الجزيرة في السودان ، وأسفرت الهجمات عن مقتل 18 شخصا على الأقل ونزوح المئات.

وقال بيان أصدره مؤتمر الجزيرة، إن “ميليشيا الدعم السريع، بقيادة أحمد أدم ‘قُجّة’، كثّفت هجماتها على قرى العقليين المتاخمة لجبل أولياء، والتابعة لمحلية الكاملين بولاية الجزيرة، حيث قتلت الجمعة 12 مواطناً في قرية حبيبة، وقتلت السبت 4 مواطنين في قرية الحضيراب، وارتقى الأحد بنيرانها اثنان من مواطني قرية الفدقوبة”.

وأوضح مؤتمر الجزيرة، أن الهجمات خلّفت إصابات وسط المدنيين، كما أن هناك العشرات ما زالوا في عداد المفقودين.

وكشف البيان عن إجبار سكان قرى “ود كردة، دقير، الفدقوبة شمال، أبو الكيلك” على النزوح، ونوّه بأن الوضع ما زال مأساوياً في المنطقة.