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مفوض الأونروا يحذر من تفاقم حرمان أطفال غزة من الطعام والمياه

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مفوض الأونروا يحذر من تفاقم حرمان أطفال غزة من الطعام والمياه

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ هند المغربى

الإثنين، 24 مارس 2025 11:13 ص

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، إن ما يحدث في غزة " حصار خانق " أصعب من المرحلة الأولي حيث لا طعام، لا أدوية، لا ماء، لا وقود، لافتا إلي أن كل يوم يمر دون دخول المساعدات يعني أن مزيدا من الأطفال ينامون جائعين. وتنتشر الأمراض، ويتفاقم الحرمان".

وأفاد مفوض عام الأونروا، أنه بمرور ثلاثة أسابيع منذ أن حظرت السلطات الإسرائيلية إدخال الإمدادات إلى غزة، مشيرا إلي أن كل يوم بدون طعام يدفع بغزة نحو أزمة جوع حادة.

ودعا مفوض عام الأونروا إلى رفع الحصار فورا، والإفراج عن جميع الرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية دون انقطاع وعلى نطاق واسع.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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