شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء ومصابون فى قصف الاحتلال الإسرائيلى مناطق متفرقة فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد عدد من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات إثر تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلى وقصفه عددا من المناطق فى قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم أطفال، إثر قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوى نازحين في منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس.

كما استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا في منطقة معن شرقي خان يونس، وأصيب 6 آخرون على الأقل إثر قصف استهدف أكثر من 5 مركبات مدنية بمناطق متفرقة من خان يونس، كما أصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين في محيط أبراج طيبة غرب المدينة.

وفي وسط القطاع.. استُشهدت مواطنتان على الأقل، وأصيب عدد آخر، في استهداف طيران الاحتلال شقة سكنية بمخيم 5 بالنصيرات، وأصيب آخر جراء قصف استهدف بركسا لصيانة السيارات في محيط مدخل مخيم المغازي وسط القطاع، وأصيب 4 فلسطينيين إثر قصف جوي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمنطقة السوارحة.

وفي ️مدينة غزة.. استُشهدت طفلة فلسطينية وأصيب آخرون في حي الزيتون جراء إطلاق آليات الاحتلال النار باتجاه منازل المواطنين جنوب شرق حي الزيتون شرق المدينة، كما استُشهد 4 مواطنين بينهم نساء، وعدد من الإصابات، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وتواصل آليات الاحتلال إطلاق النار في مناطق شمال غرب بيت لاهيا.