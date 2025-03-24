شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى كايا كالاس، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأدانت كالاس- في منشور على منصة "إكس"- تجدد الأعمال العدائية كما دعت إلى استئناف دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة، وذلك وفقا لقناة "فرنسا 24" الإخبارية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الاثنين.

وقالت كالاس إنها شاركت في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية؛ لمناقشة الوضع في غزة، والذي عقد في القاهرة أمس.

وبحثت الأطراف المشاركة في الاجتماع، أمس الأحد، بالقاهرة التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أعربت عن قلقها البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.

وأدانت الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعت إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدت الأطراف، ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.