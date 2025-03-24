شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية: القبض على 8 متهمين بالإرهاب فى الأنبار ونينوى وميسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الاثنين، عن القبض على 8 متهمين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب فى الأنبار ونينوى وميسان.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المديرية قولها - في بيان اليوم - "إنه استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات الفرق (7 و 16 و22)، نفذت قوات مديرية الاستخبارات العسكرية عدة عمليات استباقية في مناطق متفرقة من محافظات (الأنبار ونينوي وميسان)، وتم القبض على (8) متهمين وفق أحكام المادة (4 / إرهاب)، منهم منتمون إلى عصابات داعش ومنهم بالدكة العشائرية".