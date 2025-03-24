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الاستخبارات العراقية: القبض على 8 متهمين بالإرهاب فى الأنبار ونينوى وميسان

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الاستخبارات العراقية: القبض على 8 متهمين بالإرهاب فى الأنبار ونينوى وميسان

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الاثنين، عن القبض على 8 متهمين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب فى الأنبار ونينوى وميسان.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المديرية قولها - في بيان اليوم - "إنه استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات الفرق (7 و 16 و22)، نفذت قوات مديرية الاستخبارات العسكرية عدة عمليات استباقية في مناطق متفرقة من محافظات (الأنبار ونينوي وميسان)، وتم القبض على (8) متهمين وفق أحكام المادة (4 / إرهاب)، منهم منتمون إلى عصابات داعش ومنهم بالدكة العشائرية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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