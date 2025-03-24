شكرا لقرائتكم خبر عن ليبرمان يحمل نتنياهو مسئولية أحداث 7 أكتوبر ويؤكد: كان يعلم ما تخطط له حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمَّل زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، المسؤولية المباشرة عن أحداث السابع من أكتوبر 2023.



وقال ليبرمان، فى منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "محاولة نتنياهو التلميح إلى وجود مؤامرة أو إلقاء اللوم على رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) رونين بار، هى محاولة مثيرة للشفقة للتهرب من المسؤولية الشخصية عن الفشل".



وأضاف: "إذا كانت هناك مؤامرة، فهى تتعلق بشيء واحد فقط: حكم نتنياهو نفسه".



وسرد ليبرمان سلسلة من الخطوات التى اتخذها نتنياهو، والتى رأى أنها عززت حركة "حماس" - بدءًا من الموافقة على صفقة جلعاد شاليط عام 2011، والتى تضمنت إطلاق سراح يحيى السنوار، وصولًا إلى قرارات وقف إطلاق النار خلال عملية "الجرف الصامد"، وحتى الموافقة على نقل حقائب أموال للحركة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية".



وكتب ليبرمان: "بصفتى وزيرًا للدفاع (وقتها)، قدمتُ له وثيقةً تُحدد خطة حماس لاختراق السياج الحدودي، والسيطرة على التجمعات السكانية، واحتجاز الرهائن - وقد تحقق كل شيء".



وتابع: "كان نتنياهو يعلم تمامًا ما تُخطط له حماس، بل وتحدث عنه علنًا فى نقاشٍ عام 2017 فى لجنة مراقبة الدولة، ومع ذلك، واصل سياسة الاحتواء والترتيبات والتحويلات المالية".



وادعى ليبرمان أن نتنياهو عرقل مرارًا وتكرارًا عمليات التصفية المُستهدفة لقادة "حماس"، رغم الطلبات المتكررة من المؤسسة العسكرية.



وكتب: "حتى رئيسا جهاز الأمن العام (شاباك) اللذان عيّنهما نتنياهو - نداف أرجمان ويورام كوهين - شهدا بأنه عندما سعيا إلى تصفية قيادة حماس، عارض نتنياهو ذلك باستمرار".