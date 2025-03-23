شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى بنيران قناصة الاحتلال في بلدة المغراقة وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد فلسطيني بنيران قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة.

يذكر أن قناة كان الإسرائيلية، قد قالت أن جلب الفرقة 36، وقيادة لواء جولاني، ولواء الدبابات 188 إلى حدود غزة، لا يعني أن هذه القوات ستدخل في عمليات برية.

لا تزال الرغبة لدى المستوى السياسي هي الوصول إلى تجديد وقف إطلاق النار من أجل استعادة الأسرى أحياء، في إطار مقترح ويتكوف.

الحكومة تهدف لإيصال رسالة واضحة، لحماس وللوسطاء أيضا "انظروا، نحن جادون. إذا لم تُفرج حماس عن الأسرى، فنحن نستعد أيضا لهذا الخيار العودة إلى العمليات البرية".