شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاتي العشاء والتراويح اليوم، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.



وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "عشرات الآلاف من المصلين أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى"، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.



وتمنع سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.