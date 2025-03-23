الخليج اليوم .. أنور قرقاش: الزيارة الناجحة لنائب حاكم إمارة أبو ظبي إلى أمريكا تعكس مصداقية الإمارات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش أن الزيارة الناجحة للشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبو ظبي، إلى الولايات المتحدة، تعكس مصداقية الإمارات ونجاحها الاستراتيجي.

وكتب على حسابه في منصة "إكس": "الزيارة الناجحة للشيخ طحنون بن زايد الي الولايات المتحدة، والتغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها، تعكس في تقديري مصداقية الإمارات ونجاحها الاستراتيجي، إضافة إلى رؤية قيادتها لمفهوم النمو والازدهار في المرحلة القادمة.

وأضاف: "حجم الاستثمارات في المحصلة مرتبط بالمصداقية والرؤية".

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي في البيت الأبيض، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبو ظبي، مستشار الأمن الوطني الإماراتي.

وذكر الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان أن "الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة عبر تسريع الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والصناعات والطاقة والرعاية الصحية، كون هذه المجالات تمثل ركائز أساسية للنمو والتنمية المستدامة".