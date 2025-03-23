الخليج اليوم .. كيلوغ: محادثات الرياض ستكون دبلوماسية مكوكية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قبيل المباحثات المرتقبة في السعودية غدا بين الوفدين الروسي والأوكراني عبر الوسيط الأمريكي، اعتبر المبعوث الأمريكي لأوكرانيا كيث كيلوغ أن المفاوضات ستشهد "دبلوماسية مكوكية في فندق".

وقال كيلوغ، في مقابلة مع شبكة "ABC News": "ستكون مناقشات تقارب.. أشبه بدبلوماسية مكوكية في فندق". إذ سيلتقي المفاوضون الأمريكيون بشكل منفصل مع الوفدين الروسي والأوكراني.

وكان المبعوث الأمريكي لأوكرانيا كيث كيلوغ أكد في وقت سابق أن واشنطن تنوي إجراء ما يسمى بمحادثات تقريب وجهات النظر في السعودية بين ممثلي روسيا وأوكرانيا لفهم شروط كل جانب لوقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن يصل مفاوضون من روسيا وأوكرانيا إلى المملكة العربية السعودية يوم الاثنين من أجل تسوية النزاع في أوكرانيا. ومع ذلك، لن يلتقي الجانبان وجها لوجه، إذ سيجتمعون في غرف منفصلة، ​​حيث سيتبادل الوسطاء المعلومات فيما بينهم.

وفي وقت سابق، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن المفاوضات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة ستجرى في الرياض في 24 مارس.

وتابع أوشاكوف: "اتفقنا مع السيد والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي، على أن تجرى مشاورات ثنائية بهذا الشأن من قبل خبراء يعينهم الرئيسان. وستعقد هذه المشاورات يوم الاثنين 24 مارس في الرياض، حيث سيكون الجانب الروسي ممثلا من طرف رئيس لجنة المجلس الفيدرالي للشؤون الدولية غريغوري كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي سيرغي بيسيدا. كما أكد أن "هذين المفاوضين يتمتعان بخبرة حقيقية، ولديهما دراية كبيرة بالقضايا الدولية".

كما أعرب مساعد الرئيس الروسي عن أمله بأن تكون المفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة في الرياض مثمرة.

يذكر أنه في 18 فبراير الماضي عقدت مفاوضات رفيعة المستوى بين روسيا والولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض، واستمرت أربع ساعات ونصف الساعة.

ومثل الجانب الروسي في المناقشات وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بينما مثل الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومساعد الرئيس للأمن القومي مايكل والتز، والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.

المصدر: "RT+"ABC News"