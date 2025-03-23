شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت: دعاة الفُرقة يحاولون ترويج الإشاعات من خلال ملف الجنسية والان نبدء بالتفاصيل

قضايا الجنسية في الكويت

ترسيخ الهوية الوطنية

المشروعات التنموية في الكويت

الدمام - شريف احمد - قال أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إن دعاة الفرقة ومثيري الفتنة يحاولون من خلال ملف الجنسية خلط الأوراق وترويج الإشاعات، وتحريف الأقوال.وأوضح في كلمته بحسب وكالة أنباء الكويت "كونا" أن هؤلاء يحاولون شق وحدة الصف وإحداث التذمر، والتشكيك في القرارات المتخذة بهذا الملف.وأكد أمير الكويت: حرصنا على الموازنة والمواءمة بين الحزم في كل ما يمس الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة في قضايا الجنسية.وبين أن التعامل يتم وفق القانون بعيدًا عن المزايدات والضغوط السياسية، آخذين بعين الاعتبار إقامة التوازن بين تطبيق القانون.وتابع: كما يؤخذ في الاعتبار، مراعاة الأبعاد الإنسانية والمعيشية حريصين على المكاشفة ليعلم الجميع الحقيقة ويُقطع الشك وسوء الظن.وذكر أمير الكويت، أنه لا وحدة وطنية دون ترسيخ الهوية، متابعا: فالهوية الوطنية في قمة أولوياتنا فهي لكل كويتي أصيل يحرص على تقدم وطنه وإعلاء شأنه وهي تشكل قوتنا باعتبارها السياج الذي يحمي الكويت لمجابهة الشدائد والتهديدات.وأكد قائلًا: ستظل وصيتي لكم التمسك بمكتسباتنا الوطنية ونهجنا الديمقراطي ومرجعيتنا الدستورية مؤكدين السير على نهج الإصلاح وتعزيز الاستقرار وإعلاء المصالح العليا للبلاد مستمرين في مكافحة الفساد والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن والإضرار بمصالح المواطنين.وواصل أمير الكويت، مؤكدًا متابعته باهتمام شديد أعمال أجهزة الدولة، في سبيل تحقيق الطموحات والإنجازات.واستطرد قائلًا: نوجه الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات الدولة التنموية وعلى وجه الخصوص الصحية والتعليمية والإسكانية والانتهاء من إعداد التشريعات التي يتلمس المواطنون من تطبيقها حرص الحكومة على مصالح الوطن ومصالحهم.وقال: إنني على يقين تام وبنفس مطمئنة وبروح متفائلة وثقة كبيرة بالشعب الكويتي الأصيل على قدرته على تجاوز التحديات وقد أثبت التاريخ ذلك.وأوضح أمير الكويت: أتطلع إلى تحلي أبناء وطني العزيز بالصبر فيما يتعلق بالإصلاح والبناء وتصحيح المسار فما دُمِّر كثيرٌ وما عُبِثَ به خطير.