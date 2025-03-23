شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على الاعتراف بـ 13 "بؤرة استعمارية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على فصل 13 "بؤرة استعمارية" عن المستعمرات والاعتراف بها كمستعمرات مستقلة، بالإضافة للتصريحات الإسرائيلية التي أعقبت هذا القرار وتفاخرت بأنه خطوة على طريق ضم الضفة الغربية.



وذكرت الوزارة- في بيان، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أنها تنظر بخطورة بالغة لمصادقة "الكابينت" الإسرائيلي أيضا على إنشاء إدارة عسكرية لتسهيل تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة تحت شعار (الانتقال الطوعي لمن يرغب من السكان)، مضيفة أن تعميق الاستعمار وتوسيعه يرتبط بما تتعرض له الضفة المحتلة من عدوان وجرائم الهدم والترحيل القسري خاصة في شمال الضفة، ويترافق مع تصعيد غير مسبوق في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتهجير التجمعات البدوية وتوسيع دائرة الاستعمار الرعوي في عديد المناطق في الضفة خصوصا مسافر يطا والأغوار، في وقت تتواصل فيه حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا في قطاع غزة.



وشددت على أن إمعان حكومة الاحتلال في جرائمها وعدوانها ضد شعبنا وأرضه وحقوقه يستوجب على مختلف الدول مراجعة مواقفها وجدواها في التأثير على تلك الحكومة، ومدى انصياعها للقرارات الدولية.



وجددت الوزارة مطالبتها بفرض عقوبات رادعة تجبر حكومة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والتهجير والضم، والانصياع لإرادة السلام الدولية.