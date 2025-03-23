شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت: بعض دعاة الفتنة يحاولون شق وحدة الصف من خلال ملف الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

قال أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إن بعض دعاة الفتنة يحاولون شق وحدة الصف من خلال ملف الجنسية، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأوضح أنه سيتم التعامل وفق القانون بعيدا عن المزايدات والضغوط السياسية، مؤكدا أنه لا وحدة وطنية بدون ترسيخ الهوية؟

وتابع أمير الكويت: "سنتمسك بمكتسباتنا الوطنية ونهجنا الديمقراطي ومرجعيتنا الدستورية".