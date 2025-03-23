الخليج اليوم .. لا كراسي فاخرة للمسؤولين.. تفاعل واسع مع تصريح أمير سعودي (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

طالب الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير، بمنع استخدام الكراسي الفاخرة أو المذهبة في الاجتماعات الرسمية، معتبرا أن المسؤول يجب أن يكون في خدمة المواطنين وليس العكس.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مع قيادات المنطقة ضمن فعاليات مبادرة "أجاويد" في نسختها الثالثة، حيث ظهر في مقطع فيديو يجلس ببساطة بين الحضور دون أي مظاهر للتفرد أو التميز.

وأكد الأمير السعودي على أنه: "لا مكان للكراسي المذهبة في اجتماعاتنا الرسمية. يمنع منعا باتا وجود أي كرسي فاخر يجلس عليه مسؤول أمام المواطنين. المسؤول الحقيقي يجلس خلف المواطنين، وليس أمامهم".

كما وجه بإصدار تعميم لجميع محافظات المنطقة ينص على إزالة أي كراسي مذهبة أو فاخرة من المستودعات، قائلا: "لا أريد أن أرى كرسيا مذهبا في أي مكان. يجب إزالته فورا من جميع المستودعات. المسؤول يجلس في الخلف، والمواطن في المقدمة، لأن المسؤول هنا لخدمة الناس، وليس ليتصدر المشهد".

ولقي هذا التوجيه تفاعلا واسعا على منصة "إكس"، حيث أشاد رواد المنصة بقرار الأمير تركي، معتبرين أنه خطوة نحو تعزيز قيم التواضع والمساواة، وإعادة تعريف دور المسؤول كخادم للمجتمع.

وتداول المغردون مقطع الفيديو بكثافة، معبرين عن دعمهم لهذه الخطوة التي تعكس رؤية جديدة لقيادة تعمل من أجل المواطن وليس من أجل المظاهر.