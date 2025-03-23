الخليج اليوم .. البحرين تنشئ لجنة لاستثمار الأراضي الحكومية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدر ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء قراراً يقضي بإنشاء وتشكيل لجنة استثمار الأراضي الحكومية، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء البحرين، وذكرت الوكالة بأن صميم أعمال اللجنة رفع التقارير لوزير المالية والاقتصاد الوطني متضمنة المستجدات بشأن سير عملها.

في سياق متصل، أعلنت رئيس لجنة الاستثمار الأراضي الحكومية، نوف جمشير، عن إطلاق ثلاث فرص استثمارية جديدة عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية، لرفع كفاءة استخدام الأراضي الحكومية.

وأوضحت جمشير أن طرح هذه الفرص الاستثمارية يأتي في سياق دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين والمطورين لتنفيذ مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير خدمات نوعية تساهم في تحسين جودة الحياة، مضيفةً أن استمرار طرح الفرص الاستثمارية يعكس تطلعات المنصة كأداة استراتيجية لتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع تسهم في تلبية احتياجات المجتمع، وتوفير فرص تنموية مستدامة تتماشى مع أولويات مملكة البحرين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.