شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني: الاحتلال يرفع وتيرة اعتداءاته بذرائع مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش اللبناني، أن الاحتلال الإسرائيلي رفع وتيرة اعتداءاته على لبنان متخذًا ذرائع مختلفة.



وأشارت قيادة الجيش -في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم الأحد- إلى تنفيذ الاحتلال لعشرات الغارات جنوب الليطاني وشماله وصولًا إلى البقاع، مُوقعًا شهداء وجرحى فضلًا عن التسبب بدمار كبير في الممتلكات، بالإضافة إلى اجتياز آليات هندسية وعسكرية مختلفة تابعة له السياج التقني صباح اليوم، وتنفيذ أعمال تجريف في وادي قطمون في خراج بلدة رميش، وانتشار عناصر من قوات المشاة المعادية داخل هذه الأراضي اللبنانية، في انتهاك فاضح للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.



وأضاف البيان أن الجيش اللبناني عزز انتشاره في المنطقة، وحضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل لتوثيق الانتهاكات، مؤكدا أن قيادة الجيش تتابع التطورات بالتنسيق مع اليونيفيل والجهات المعنية لاحتواء الوضع المستجد على الحدود الجنوبية.



وفي السياق، توغلت قوة مدرعة إسرائيلية تضم جرافات في اتجاه وادي قطمون، حيث عملت على استحداث سواتر ترابية في المنطقة، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منطقة اللبونة في صور.