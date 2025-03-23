شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد لبناني جراء الغارة الإسرائيلية ببلدة عيتا الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد أن الغارة الإسرائيلية بمسيرة على سيارة في بلدة عيتا الشعب أدت إلى استشهاد مواطن.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية نفذت عدوانا جويا صباح اليوم، حيث شنت غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة في بلدة عيتا الشعب، وأبلغ عن وقوع اصابات.



وفي سياق متصل أفادت الوكالة بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدداً من البيوت الجاهزة في بلدتي الناقورة وشيحين دون وقوع إصابات، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة مستهدفا منطقة اللبونة.