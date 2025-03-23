شكرا لقرائتكم خبر عن حركة حماس تدعو إلى تحميل نتنياهو مسؤولية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت حركة حماس الوسطاء والإدارة الأمريكية بتحميل حكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، والضغط عليه لوقف العدوان.

واعتبرت الحركة أن التصريحات الصادرة عن حكومة الاحتلال تدحض اتهامات أمريكا الموجهة لها والتي تحملها مسؤولية تعطيل الاتفاق.

ودعت الدول العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة المتواصلة ضد الفلسطينيين.