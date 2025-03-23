شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: حظر المساعدات عن غزة عقاب جماعي لسكان القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازريني امتناع الاحتلال الإسرائيلي عن تمرير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال لازريني إن 3 أسابيع مرت على منع إسرائيل دخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة، بينما يبقى كل يوم يمر دون دخول المساعدات يعني مزيدا من الأطفال الجائعين وانتشار الأمراض.

وأضاف "حظر المساعدات عقاب جماعي لغزة ويجب رفع الحصار وإدخال المساعدات دون انقطاع".