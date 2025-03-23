شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم يونيفيل: انسحاب إسرائيل من النقاط في جنوب لبنان يسهل مهمة الجيش اللبناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم يونيفيل أندريا تيننتي إن انسحاب إسرائيل من النقاط في جنوب لبنان يسهل مهمة الجيش اللبناني.



وأضاف المتحدث باسم اليونيفيل -في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"- أن هناك حاجة إلى الالتزام من الجانبين لبنان وإسرائيل من أجل استعادة الاستقرار بالمنطقة، لافتا إلى أنه ينبغي على إسرائيل الانسحاب من النقاط التي تنتشر القوات بها.



وأوضح المتحدث باسم اليونيفيل أن اليونيفيل يفعل كل ما بوسعه لضمان استمرار المحادثات مع الولايات المتحدة وغيرها من الأطراف المنخرطة في الوضع القائم، معربا عن أمله في مساعدة الجيش اللبناني في الانتشار السريع بجنوب لبنان.



وأكد المتحدث باسم اليونيفيل أن المفاوضات مستمرة لإعادة الاستقرار للمنطقة، لافتا إلى أنه يتم التأكد من أن ما حدث لن يكون مبررا لإعادة العمليات العسكرية.



وطالب المتحدث جميع الأطراف سواء الجانب اللبناني أو الإسرائيلي بالعمل على ضبط النفس.