شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: الكابينت صوت لصالح إنشاء هيئة لإدارة الهجرة من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إعلام إسرائيلي، ان وزراء الكابينت صوتوا لصالح إنشاء هيئة لإدارة الهجرة من غزة.

قالت القناة 12 الإسرائيلية، انه تم الانتهاء من اجتماع الكابينت الإسرائيلى بشأن مواصلة الضغط العسكري على قطاع غزة والذى استمر 4 ساعات.

وان الكابينت يصدق على فصل 13 مستوطنة عن مستوطنات أخرى بالضفة للاعتراف بها كمستوطنات مستقلة.

وناقش الكابينت الإسرائيلى استمرار الحصار على غزة وزيادة الضغط العسكري.