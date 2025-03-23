شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يعرب عن دعم ‎الجامعة العربية وتضامنها مع لبنان في مواجهة إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن دعم ‎الجامعة العربية وتضامنها الكامل مع لبنان في مواجهة الإعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضده.



وكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية - عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) السبت - "في إتصال هاتفي مع ‎وزير خارجية لبنان مساء السبت أعربت له عن دعم ‎الجامعة العربية وتضامنها الكامل مع لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضده".



وأضاف: " سنكثف اتصالاتنا الدولية من أجل وقف تلك الاعتداءات والتطبيق الكامل لالتزامات الجانبين وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي سبق التوصل إليه".