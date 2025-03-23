شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يعرب عن دعم الجامعة العربية وتضامنها مع لبنان في مواجهة إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن دعم الجامعة العربية وتضامنها الكامل مع لبنان في مواجهة الإعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضده.
وكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية - عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) السبت - "في إتصال هاتفي مع وزير خارجية لبنان مساء السبت أعربت له عن دعم الجامعة العربية وتضامنها الكامل مع لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضده".
وأضاف: " سنكثف اتصالاتنا الدولية من أجل وقف تلك الاعتداءات والتطبيق الكامل لالتزامات الجانبين وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي سبق التوصل إليه".
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