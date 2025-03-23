شكرا لقرائتكم خبر عن 32 شهيدا فى قطاع غزة منذ فجر السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر طبية ، إن 32 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر السبت.

وارتفعت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين في غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى 5 شهداء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها، إن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 5 منهم وإصابة عدد آخر.

واستشهد مواطنان بقصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي قرب مصنع "ستار" في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 49,747 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 113,213 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.