شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. مقتل 45 شخصا في هجوم لقوات الدعم السريع على مدينة في دارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت جماعة ناشطة مؤيدة للديمقراطية في السودان اليوم السبت بأن ما لا يقل عن 45 شخصا لقوا حتفهم بعد دخول عناصر من قوات الدعم السريع إلى إحدى المدن في إقليم دارفور غربي البلاد.

وقالت لجان المقاومة، وهي شبكة شبابية تتابع تطورات الحرب في السودان، إن قوات الدعم السريع نفذت هجمات على مدينة المليحة خلال اليومين الماضيين.

وبحسب قائمة مبدئية للضحايا نشرتها الجماعة، فإن من بين القتلى 12 امرأة.

وذكرت قوات الدعم السريع يوم الخميس أنها سيطرت على المليحة، وهي مدينة استراتيجية صحراوية تقع في شمال دارفور بالقرب من الحدود مع تشاد وليبيا.

من جهتها، أقرت القوات المسلحة السودانية بوقوع معارك حول المليحة، لكنها لم تعلن فقدان السيطرة على المدينة.

وتقع المليحة على بُعد حوالي 200 كيلومتر شمال مدينة الفاشر، التي لا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني رغم الهجمات اليومية التي تنفذها قوات الدعم السريع ضدها.