شكرا لقرائتكم خبر عن غارة إسرائيلية تستهدف منطقة المواصى غرب خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن غارة إسرائيلية استهدفت قبل قليل منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد منذ قليل ، مواطن فلسطينى وأصيب آخر، مساء السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة "أبو حسنين" قرب مدخل شارع الجامعة في رفح، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخر، كما استهدفت منزلا آخر في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع.