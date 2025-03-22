شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: 34 شهيدا وجريحا في غارات إسرائيلية على عدة مناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم /السبت/ استشهاد خمسة أشخاص وإصابة 11 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة تولين.



وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة تولين أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد خمسة أشخاص من بينهم طفلة وإصابة أحد عشر آخرين بجروح من بينهم طفلان.



وفي السياق، أعلن المركز استشهاد شخص وإصابة 7 آخرين بجروح في غارة إسرائيلية على مدينة صور.



وأشار إلى أن الغارة الإسرائيلية على منزل في بلدة القليلة إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح في حصيلة أولية.



وأضاف أن الغارة على بلدة حوش السيد علي في الهرمل أدت إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح، والغارة على بلدة سرعين أدت إلى إصابة شخص بجروح.

وفي سياق متصل، شن الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على بلدان ومناطق في لبنان.



وأشارت الوكالة اللبنانية إلى شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على سهل النبي شيت في بعلبك، مضيفة أنه لايزال يحلق على علو متوسط في أجواء المنطقة.



كما شن غارة على معبر حدودي بين بلدة القصر وحوش السيد علي، وسلسلة غارات على السكسكية ووادي الزهراني وخيزران.