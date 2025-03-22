شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الأردن ولبنان يؤكدان ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي، ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بجميع بنوده.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي اليوم /السبت/ من نظيره اللبناني ، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع في لبنان.



وشدد الصفدي تضامن المملكة المطلق مع لبنان الشقيق في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكّدًا ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 1701، لافتا إلى ضرورة التحرك الدولي الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.