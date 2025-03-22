شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية روسيا يهنئ أبو الغيط بمناسبة 80 عاما على تأسيس جامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط برقية تهنئة بمناسبة الذكري 80 لتأسيس الجامعة.



وفي هذا الإطار، قامت جامعة الدول العربية خلال السنوات الماضية هذه المنظمة الإقليمية الأقدم بترسيخ مكانتها بوصفها مؤسسة ذات مصداقية وتأثير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية - على قناة تليجرام - أن الجامعة العربية ساهمت بشكل فعال في وحدة البلدان العربية، وفي وضع النهج المشتركة للقضايا الدولية الراهنة.



وأضاف أن جامعة الدول العربية تقدم إسهامًا كبيرًا في بناء النظام العالمي الأكثر إنصافًا القائم على مبادئ تعدد الأقطاب، مشيرا إلى تطور علاقات روسيا مع جامعة الدول العربية بشكل ديناميكي، حيث تم افتتاح مكتبها التمثيلي عام 1990 في موسكو، والذي يعمل بنجاح حتى الآن وأصبح السفير الروسي في مصر معتمدًا أيضًا كممثل مفوض لدى الجامعة منذ عام 2005.



وأفاد البيان بوجود الآلية الرئيسية للتعاون المشترك هي المنتدى الروسي العربي للتعاون على مستوى وزراء الخارجية، لافتا إلى أنه تم عقد 6 دورات لهذا المنتدي أخرها ديسمبر 2023 في مراكش بالمغرب ويجري العمل على إقامة صيغ جديدة للحوار مع جامعة الدول العربية.