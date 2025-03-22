شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الجزائرى يضع حدا لنشاط عصابة أحياء غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت مصالح أمن ولاية غليزان غرب البلاد، خلال عمليات واسعة، من وضع حد لعصابة أحياء زرعت الرعب في أوساط المواطنين مع توقيف شخصين أحدهما مطلوب للعدالة.

وأوضحت الشرطة بأمن دائرة وادي أرهيو في ولاية غليزان أنها "وضعت حدا لنشاط عصابة أحياء زرعت الرعب في أوساط المواطنين بمدينة وادي أرهيو".

وأضافت أنه "بعد تلقي بلاغ مفاده تعرض أحد المواطنين إلى اعتداء بواسطة أسلحة بيضاء على مستوى أحد أحياء المدينة، انتقلت الشرطة إلى عين المكان ومن ثم فتح تحقيق في القضية".

وأشارت إلى أن "التحريات التي باشرتها الفرقة المحققة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي أرهيو، مكنت في وقت وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما مع حجز سلاحين أبيضين من الحجم الكبير استعملا في عملية الترهيب والاعتداء على المواطنين".

كما أفضت التحقيقات التي باشرتها الفرقة المحققة حسب ذات البيان إلى أن "أحد المشتبه فيهما مطلوب للعدالة".

وأكدت الشرطة أنه "تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة عن قضية إنشاء عصابة أحياء غرضها خلق انعدام الأمن في حي سكني والسيطرة عليه بالاعتداء الجسدي والمعنوي على حياة الغير، وتعريض حياتهم للخطر مع حمل أسلحة بيضاء ظاهرة والضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح أبيض".