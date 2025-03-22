الخليج اليوم .. شرطة دبي تقبض على عصابة تحتال بتأشيرات الحج والعمرة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قبضت شرطة دبي على عصابة نصب واحتيال استغلت منصات التواصل الاجتماعي للترويج بأنها توفر تأشيرات العمرة والحج للراغبين في أداء المناسك والشعيرة الدينية بمقابل مالي رمزي، فضلاً عن تسهيلات بالدفع عن طريق إجراء تحويلات مالية إلى حسابات العصابة البنكية.

وأكدت شرطة دبي على أهمية استخراج التأشيرات من الجهات المُعتمدة والمرخصة في الدولة، داعية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع أي إعلانات تُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي للترويج لأي خدمة بأسعار غير منطقية، لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم، ومشددة في الوقت ذاته على استمرار جهودها في مكافحة كل أشكال التلاعب والاحتيال التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.

وأوضحت شرطة دبي أن العصابة التي قُبض عليها عبر إدارة مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، كانت توهم الأشخاص بالقدرة على الحصول على تأشيرة العمرة والحج، واستغلالهم بوعود وهمية بإمكانية الحصول على التأشيرات بسرعة وسهولة، وعند تحويلهم المال إلى حسابات العصابة البنكية يُحظر رقم الضحية ويستولى على المبالغ المُحولة.