الخليج اليوم .. محمد بن زايد يصل إلى القاهرة في إطار زيارة أخوية

الرياض - كتب موسى القحطاني - وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة أخوية طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات وام، فيما كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه.

ورحب الرئيس المصري، بالشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق، وتبادلا التهاني وأطيب الأمنيات فيما تبقى من شهر رمضان، والأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن متانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، طبقاً لـ وام.

وقبل ذلك، زار الشيخ محمد بن زايد القاهرة في زيارة أخوية في مارس المنصرم، حينها بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك ومواصلة دفعهما إلى الأمام بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويحقق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار وذلك في إطار علاقات الشراكة الإستراتيجية البنّاءة التي تجمعهما فى جميع أبعادها الاقتصادية والتنموية والسياسية، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.

أثناء زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى القاهرة في مارس المنصرم

كما استعرض الجانبان - في إطار جلسة المباحثات التي عقداها في القاهرة في مارس المنصرم عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها مواصلة الجهود المشتركة للاستجابة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإغاثية الكافية إليه بشكل عاجل وآمن ودون عوائق ومن خلال كل الطرق والوسائل الممكنة لتخفيف معاناة سكان القطاع بجانب تكثيف الجهود للعمل على وقف إطلاق النار.

الإمارات ومصر تحرصان على التشاور والتنسيق لترسيخ الاستقرار في المنطقة

وأكد الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وما يربطهما من أواصر متينة واحترام متبادل بجانب الاهتمام المشترك بدفع هذه العلاقات إلى آفاق أوسع تلبي تطلعاتهما نحو التنمية والتقدم.

فيما أعرب الجانبان عن حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي والتنسيق بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية بشأن كل ما يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام والذي يعد السبيل لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.