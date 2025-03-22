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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 45 شخصًا في هجوم لقوات الدعم السريع في دارفور والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أفادت جماعة ناشطة في السودان، اليوم السبت، بأن ما لا يقل عن 45 شخصا لقوا حتفهم بعد دخول عناصر من قوات الدعم السريع إلى إحدى المدن في إقليم دارفور غربي البلاد.
وقالت لجان المقاومة، وهي شبكة شبابية تتابع تطورات الحرب في السودان، إن قوات الدعم السريع نفذت هجمات على مدينة المليحة خلال اليومين الماضيين.
وذكرت قوات الدعم السريع يوم الخميس أنها سيطرت على المليحة، وهي مدينة استراتيجية صحراوية تقع في شمال دارفور بالقرب من الحدود مع تشاد وليبيا.
وتقع المليحة على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال مدينة الفاشر، التي لا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني رغم الهجمات اليومية التي تنفذها قوات الدعم السريع ضدها.
وقالت لجان المقاومة، وهي شبكة شبابية تتابع تطورات الحرب في السودان، إن قوات الدعم السريع نفذت هجمات على مدينة المليحة خلال اليومين الماضيين.
هجمات قوات الدعم السريع في دارفوروبحسب قائمة مبدئية للضحايا نشرتها الجماعة، فإن القتلى شملوا ما لا يقل عن 12 امرأة.
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القوات المسلحة السودانيةمن جهتها، أقرت القوات المسلحة السودانية بوقوع معارك حول المليحة، لكنها لم تعلن فقدان السيطرة على المدينة.
وتقع المليحة على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال مدينة الفاشر، التي لا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني رغم الهجمات اليومية التي تنفذها قوات الدعم السريع ضدها.