شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على جنوب غزة إلى 5 شهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين في غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى 5 شهداء.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها، إن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 5 منهم وإصابة عدد آخر.



واستشهد مواطنان بقصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي قرب مصنع "ستار" في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 49,747 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 113,213 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.



وفي السياق، استشهد، مساء اليوم، نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه بهجت رزق طنطيش، باستهداف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي قرب منزله بحي الشيماء في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.