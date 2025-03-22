شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التركى يزور مصر لحضور اجتماع حول غزة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور هاكان فيدان، وزير خارجية جمهورية تركيا، القاهرة يوم 23 مارس 2025 لحضور اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بغزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وفقا لبيان وزعته السفارة التركية في القاهرة مساء اليوم.

وجدد وزير الخارجية التركي، موقف بلاده الداعم والمساند للشعب الفلسطيني في تطلعاته بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.