شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يؤكد التزامه بمبادئ جامعة الدول العربية ودعمها للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العراق، السبت، التزامه بمبادئ جامعة الدول العربية ودعم جهودها في تعزيز التضامن العربي والدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "في الذكرى الثمانين لتأسيس جامعة الدول العربية، يؤكد العراق، بصفته أحد الدول المؤسسة، التزامه بمبادئ الجامعة ودعم جهودها في تعزيز التضامن العربي والدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية"، مشيدة بالدور المهم الذي تضطلع به الجامعة في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

ودعت الوزارة إلى تطوير آليات العمل العربي المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز مكانة الأمة العربية ويحقق تطلعات شعوبها، مؤكدة تطلعها إلى مستقبل أكثر تعاونا بين الدول العربية، لافتة إلى استعداد العراق للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الجامعة وترسيخ العمل العربي المشترك.