شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، السبت جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها، إن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 49 ألفا و747 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 113 ألفا و213 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت امر شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، لـ"وفا"، بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت بيت امر، وجابت شوارع وأحياء فيها، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت، ولم يبلغ عن إصابات.