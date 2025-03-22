شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى على جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهدت امرأة، وأصيب 5 أشخاص في سلسلة غارات إسرائيلية على قرى جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بوجود "قتيلة و3 جرحى في بلدة تولين جنوب لبنان" عقب غارات إسرائيلية على المكان.

وقبل ذلك بوقت قصير، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط جريحين في بلدة كفر كلا جنوب لبنان، نتيجة قصف إسرائيلي.

وأوضحت الوكالة أن "الطيران المعادي شن عدوانا جويا واسعا، حيث نفذ اعتبارا من ظهر اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت مرتفعات جبل صافي وأطراف كفر حونة والجبل الرفيع وأطراف بلدة سجد، جنوب لبنان".

وطالت الغارات الجوية أيضا مرتفعات محيط مليتا وأطراف عين قانا وكفر ملكي في منطقة إقليم التفاح جنوبا، وفق الوكالة.

كما نفذ طيران الاحتلال الحربي غارة على منطقة بصليا وأخرى على بركة الجبور في كفر جونة وقصف أطراف العيشية في منطقة جزين، وغارات على منطقة الصالحاني عند أطراف بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل جنوبا.