شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يعلن تفكيك 3 منصات صواريخ شمال الليطاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني، اكتشاف وتفكيك ثلاث منصات صواريخ بدائية الصنع في منطقة تقع شمال نهر الليطاني، وذلك بعد رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت قيادة الجيش - في بيان أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم /السبت/ - أن "عمليات المسح والتفتيش التي نفذتها القوات العسكرية أسفرت عن العثور على المنصات الصاروخية الثلاث في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني بين بلدتي كفرتبنيت وأرنون في محافظة النبطية، وأن الجيش عمل على تفكيكها"، مؤكدا استمرار الوحدات العسكرية في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط الوضع الأمني في منطقة الجنوب.

في السياق .. أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية - في بيان - أن لبنانيين اثنين أصيبا بجروح في بلدة كفركلا نتيجة الأعمال العدوانية التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه تم نقلهما إلى المستشفى للعلاج.

من جهة أخرى .. شهد جنوب لبنان اليوم تصعيدًا في القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي، حيث استهدفت الغارات مناطق متعددة .. ففي مرجعيون، قصف وادي العصافير في الخيام، بينما استهدفت غارات أخرى بصليا وبركة الجبور، والمحمودية وأطراف العيشية في منطقة جزين.

وفي محافظة النبطية، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات واسعة النطاق استهدفت مرتفعات جبل صافي وأطراف كفرحونة، بالإضافة إلى الجبل الرفيع وأطراف بلدة سجد ومحيط مليتا وأطراف عين قانا وكفرملكي في منطقة اقليم التفاح. كما طالت الغارات أطراف بلدة عين قانا، ومنطقة الصالحاني بالقرب من بيت ليف في قضاء بنت جبيل.

كما أغار طيران الاحتلال الإسرائيلي على وادي زبقين في القطاع الغربي، والوادي الواقع عند أطراف بلدة طيرحرفا في قضاء صور.