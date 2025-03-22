شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله ينفى إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ويؤكد التزامه بالهدنة والان مع تفاصيل الخبر

نفي حزب الله أي علاقة له بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان ‏على الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة (إسرائيل)، مؤكداً أنّ ادعاءات العدو الإسرائيلي ‏تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على ‏لبنان والتي لم ‏تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.‏

وجدّد حزب الله التأكيد على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ‏وأنّه يقف خلف الدولة اللبنانية ‏في معالجة هذا التصعيد الصهيوني ‏الخطير على لبنان.‏

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، التصدي لثلاثة صواريخ قال عنها إنها أُطلقت من لبنان على بلدة المطلة الحدودية الشمالية.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن بيان الجيش الإسرائيلي "أن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار".

ودوت صفارات الإنذار في بلدة المطلة وسط إطلاق الصواريخ، وهى الأولى من لبنان منذ ديسمبر الماضي .. ولم يعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ حتى الآن.

بدوره أمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش بضرب "عشرات الأهداف" في لبنان ردا على إطلاق الصواريخ.