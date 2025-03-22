شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض عام الأونروا: 60 يوما من التدمير المستمر للاحتلال فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

أكد فيليب لازارينى، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، مرور 60 يوما على قيام القوات الإسرائيلية عمليات التدمير في مخيم جنين، لافتا الي انها أطول عملية وأكثرها تدميرا في الضفة الغربية المحتلة منذ الانتفاضة الثانية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأوضح مفوض عام الأونروا أن عدوان الاحتلال في الضفة الغربية تسببت في نزوح عشرات الآلاف من سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، في ظل غياب أي وضوح حول إمكانية العودة، خاصة مع التصريحات الصادرة عن القوات الإسرائيلية بشأن نيتهم البقاء في المنطقة.

وأشار المسؤول الأممي إلي إلى أن عمليات قوات الاحتلال المستمرة تسببت في تدمير ممنهج للبنية التحتية المدنية والمنازل، بهدف تغيير طابع المدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين بشكل دائم على نطاق لا يمكن تبريره بأي أهداف قائلا إنه في هذا الأسبوع فقط، أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر هدم لـ 66 مبنى آخر في مخيم جنين، بالإضافة إلى عشرات المنازل التي دمرها الجيش الإسرائيلي هناك بالفعل.

وقال المسؤول الأممي إن الاحتلال تجاوز العديد من الخطوط الحمراء، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، الذي يشدد دائما على حماية المدنيين، والبنية التحتية المدنية، والممتلكات الخاصة، بما في ذلك المنازل.

ودعا إلى تمكين العائلات من العودة إلى منازلها، واستئناف خدمات الأونروا في المخيم، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، مضيفا أن فرق الأونروا تعمل على تقديم المساعدات الطارئة للمجتمعات النازحة.