شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسف: أطفال غزة يعيشون كابوسا لا ينتهى والان مع تفاصيل الخبر

قال المتحدث باسم منظمة اليونيسف، جيمس إلدر، أن الأطفال في قطاع غزة يعيشون كابوسا لاينتهي، مشيرا إلي أن الكابوس المطلق هو أن يعود الأطفال لديارهم ليبدأ ما عانوه من جديد، منبها إلى أن هذا هو الوضع الآن في غزة.

وأكد المتحدث باسم اليونيسف، أنه لا يوجد مثال في التاريخ الحديث على احتياج كل السكان من الأطفال إلى دعم الصحة النفسية. وأن هذا ليس مبالغة، فهذا هو الأمر الآن في غزة ".

ومن جانبه، قال توماسو ديلا لونجا، المتحدث باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن الأطباء مُنهَكون، والإمدادات الطبية الأساسية على وشك النفاد، وممرات المستشفيات تكتظ بالأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج أو ينتظرون معرفة ما إذا كان أحباؤهم سيبقون على قيد الحياة.