شكرا لقرائتكم خبر عن الوشق المصري يرهب إسرائيل.. تل أبيب تفحص الحيوان بعد هجومه على الجنود والان مع تفاصيل الخبر

بعد أن أعلنت وسائل إعلام عبرية، إصابة عددا من جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي بجروح متفاوتة، على يد حيوان الوشق المصري المفترس، إثر تسلله إلى الحدد، أثارت الواقعة تفاعلًا داخل أوساط الإعلام العبري ومنصات التواصل الاجتماعي، فما هو هذا الحيوان؟.

الوشق المصري، الذي يعد من السنوريات المتوسطة الحجم، يتمتع بقدرة عالية على الصيد بفضل سرعته التي قد تصل إلى 80 كيلومترًا في الساعة، ويفضل هذا الحيوان العيش في المناطق الجافة والصحراوية، ويعتمد في غذائه على فرائس صغيرة مثل الأرانب والقوارض، لكنه قد يهاجم أيضًا حيوانات أكبر مثل الغزلان والظباء.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّ السلطات في تل أبيب تلقت بلاغات عن قيامه بعض عدد من الجنود في منطقة جبل حريف الحدودية، وعلى إثر ذلك، وصل مفتش من هيئة الطبيعة والمحميات إلى الموقع، حيث تمّ العثور على الوشق المصري، وهو حيوان مفترس نادر.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن مفتش المحميات اصطاد الحيوان وتبين أنه الوشق المصري، تم نقله إلى مستشفى متخصص لفحصه.

ويتمتع الوشق المصري بقدرة على التسلق والقفز لمسافات كبيرة، ما يعزز من قدرته على اصطياد الطيور والحيوانات التي تتسلق الأشجار.

وتتسم طبيعة الوشق المصري بالعدوانية والعزلة، إذ لا يحب أن يدخل الغرباء في نطاق سيطرته، كما أنه قادر على العيش لفترات طويلة دون ماء، مستمدًا حاجته من العصارات الموجودة في فرائسه، وهو حيوان ليلي النشاط، يفضل الصيد في الليل، إلا أنه قد يصطاد في النهار خلال فصول البرد.

ولدى الوشق المصري قدرة عالية على التكيف مع بيئته، حيث يستطيع العيش في المناطق الصحراوية، ويتميز بمهارات صيد فريدة تجعله يتمتع بقدرة على الإيقاع بالفرائس سواء على الأرض أو في الهواء، إلى جانب سرعته الفائقة، وقدرته على القفز لمسافات كبيرة.