شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يزعم اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان.. وأومر بضرب أهدف لبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، التصدي لثلاثة صواريخ قال عنها إنها أُطلقت من لبنان على بلدة المطلة الحدودية الشمالية.



ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن بيان الجيش الإسرائيلي "أن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار".



وقد دوت صفارات الإنذار في بلدة المطلة وسط إطلاق الصواريخ، وهى الأولى من لبنان منذ ديسمبر الماضي .. ولم يعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ حتى الآن.

بدوره أمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش بضرب "عشرات الأهداف" في لبنان ردا على إطلاق الصواريخ.