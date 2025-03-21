شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يجرف محيط مقبرة وحى فى مخيم جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بأعمال تجريف في محيط المقبرة القديمة في مخيم جنين، وأجزاء من حي الهدف في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، أن جرافات الاحتلال دمرت محيط المقبرة القديمة في مخيم جنين، وبدأت أعمال هدم وتجريف في حي الهدف المحاذي للمخيم.



وتواصل قوات الاحتلال الدفع بتعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها، مع دخول العدوان يومه الـ60، وكان جيش الاحتلال نشر قبل يومين مخططا لهدم 66 بناية في 4 حارات في مخيم جنين.



كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية /النبي صالح/، شمال غربي رام الله، وسط إطلاق لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن اعتقالات، وفقا لمصادر محلية.



من جهة أخرى، اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، تجمع /شلال عين العوجا/ شمال مدينة أريحا، ورعوا أغنامهم بين مساكن الفلسطينيين، وذلك ضمن مخطط لتضييق الخناق على التجمعات البدوية في الأغوار، بهدف تهجير البدو قسرا والاستيلاء على أراضيهم.